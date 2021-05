(Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) -il presuntodi gruppo subito nella villa di Beppein Costa Smeralda, la giovane studentessa italo-norvegese avrebbe svegliati la sua, che stava dormendo sul divano, per raccontarle di essere stata violentata,ma quest'ultima avrebbe". A raccontarlo ai Carabinieri è stata la stessa, S.J. di 19 anni, nella denuncia presentata il 26 luglio alla stazione di Porta Garibaldi, come scrive oggi 'La Verità'. Per la violenza di gruppo, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, sono indagati quattro ragazzi, Ciro, figlio del fondatore del M5S, e altri tre ragazzi. "Mi sono seduta a terra accanto a lei - mette a verbale la giovane - l'ho svegliata, ...

stanzaselvaggia : I particolari sui rapporti sessuali avuti dalla ragazza quella sera, con dettagli su posizioni e pratiche varie, so… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - matteosalvinimi : #Salvini: il video di Grillo? Non ha fatto un gran servizio al figlio e ha mancato di rispetto a milioni di donne,… - TV7Benevento : Grillo: la ragazza, 'dopo lo stupro ho svegliato la mia amica e lei ha fatto spallucce'... - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: La deposizione della ragazza italo norvegese che accusa Ciro Grillo e i tre amici: «Mi tenevano ferma su un letto matrimon… -

I verbali Il casonon smette di regalare colpi di scena. Emergono adesso i verbali dell'interrogatorio dell'accusatrice, laitalo - norvegese che accusa Ciro, il figlio di Beppe, e ......a Silvia da parte di Ciroe altri tre ragazzi non sarà tale fino a che non dovesse essere prima processo e poi sentenza di colpevolezza. Ma l'oltraggio incivile e bavoso su questaè ...Caso Ciro Grillo, uno degli indagati: “Video visto con gli amici ma mai condiviso”. Ma i genitori della ragazza non la pensano affatto così ...Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – Dopo il presunto stupro di gruppo subito nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, la giovane studentessa italo-norvegese avrebbe svegliati la sua amica, che stava d ...