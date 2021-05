Grillo | la ragazza | ‘dopo lo stupro ho svegliato la mia amica e lei ha fatto spallucce’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 maggio 2021) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – Dopo il presuntodi gruppo subito nella villa di Beppein Costa Smeralda, la giovane studentessa italo-norvegese avrebbe svegliati la sua, che stava dormendo sul divano, per raccontarle di essere stata violentata,ma quest’ultima avrebbe“spallucce”. A raccontarlo ai Carabinieri è stata la stessa, S.J. di 19 anni, nella denuncia presentata il 26 luglio alla stazione di Porta Garibaldi, come scrive oggi ‘La Verità’. Per la violenza di gruppo, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, sono indagati quattro ragazzi, Ciro, figlio del fondatore del M5S, e altri tre ragazzi. “Mi sono seduta a terra accanto a lei – mette a verbale la giovane – l’ho svegliata, inizialmente non riuscivo bene a parlare, ...