Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempio Pausania, 3 mag. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Adesso la Procura di Tempio Pausania sa, secondo l’accusa, chi ha fatto cosa, in quella calda notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. Il Procuratore Gregorio Capasso ha depositato oggi il nuovo avviso di conclusione delle indagini a carico di quattro giovani, tra cui Ciro Grillo, figlio del garante del M5S, e dei suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Sono tutti accusati di violenza sessuale. Già lo scorso 20 novembre la Procura aveva chiuso le indagini, depositando un avviso ai legali degli indagati ma anche delle parti offese. Ma nel frattempo ci sono stati i nuovi interrogatori dei quattro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempio Pausania, 3 mag. () – (di Elvira Terranova) – Adesso ladi Tempio Pausania sa, secondo l’accusa, chi ha fatto cosa, in quella calda notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, nella villa in Costa Smeralda di Beppe. Iltore Gregorio Capasso ha depositato oggi il nuovo avviso di conclusione dellea carico di quattro giovani, tra cui Ciro, figlio del garante del M5S, e dei suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Sono tutti accusati di violenza sessuale. Già lo scorso 20 novembre laaveva chiuso le, depositando un avviso ai legali degli indagati ma anche delle parti offese. Ma nel frattempo ci sono stati iinterrogatori dei quattro ...

repubblica : ?? Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici, la Procura di Tempio Pausania chiude le indagini per la seconda… - ilriformista : L'ex ministro non è mai intervenuto (di @aldotorchiaro) @beppe_grillo #Grillo @AlfonsoBonafede - zazoomblog : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo depositati nuovi atti-Adnkronos (2) - #Grillo: #Procura… - TV7Benevento : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Grillo: La Procura chiude le indagini per stupro di gruppo, depositati nuovi atti/Adnkronos (2)... -