Grillo | il racconto della ragazza | ' Così mi hanno stuprata in casa Grillo'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nella denuncia presentata del 26 luglio 2019 presso la stazione dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi, come scrive oggi il quotidiano 'La Verità', la giovane racconta in ogni particolare quanto ...

Ciro, ecco ilchoc della vittima del presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, nella villa del papà Beppe. Il quotidiano La Verità ha pubblicato oggi ildella giovane italo - ...... sono indagati quattro ragazzi, Ciro, figlio del fondatore del M5S, e altri tre ragazzi. 'Mi ... Ma a quel punto l'incubo continua, secondo ildella ragazza. Sono intanto le nove del ...Una sub cultura ben radicata nel nostro Belpaese e in virtù della quale, scusate ma è opportuno usarla questa semplificazione, un qualsiasi padre può porre la propria figlia sul banco degli imputati p ...Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – Dopo la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in cui sarebbe avvenuto, secondo il racconto della presunta vittima 19enne, uno stupro di gruppo, S.J., studentessa italo- ...