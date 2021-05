Greta Scarano, perché non vuole sposare Sydney Sibilia (Di lunedì 3 maggio 2021) Niente abito bianco per Greta Scarano: la splendida attrice, ospite nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ha raccontato molti dettagli della sua vita privata e ha spiegato perché non ha intenzione di sposarsi, nonostante la sua relazione con Sydney Sibilia vada a gonfie vele. Il loro è un amore nato proprio sul set, e che fino ad oggi non ha trovato ostacoli sul suo cammino. Greta Scarano, attrice di grande successo e protagonista amatissima della nuova fiction Chiamami ancora amore, è felice accanto a Sydney Sibilia, regista che ha regalato al cinema italiano alcuni film davvero splendidi. I due si frequentano dal 2019, ma già tempo prima avevano lavorato insieme in Smetto quando voglio – Masterclass e nel suo ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) Niente abito bianco per: la splendida attrice, ospite nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ha raccontato molti dettagli della sua vita privata e ha spiegatonon ha intenzione di sposarsi, nonostante la sua relazione convada a gonfie vele. Il loro è un amore nato proprio sul set, e che fino ad oggi non ha trovato ostacoli sul suo cammino., attrice di grande successo e protagonista amatissima della nuova fiction Chiamami ancora amore, è felice accanto a, regista che ha regalato al cinema italiano alcuni film davvero splendidi. I due si frequentano dal 2019, ma già tempo prima avevano lavorato insieme in Smetto quando voglio – Masterclass e nel suo ...

