Greta Scarano | ha figli? chi sono?

(Di lunedì 3 maggio 2021)è un’attrice di grande successo che nell’ultimo periodo si sta affermando sempre più e sta ottenendo sempre più ruoli di rilievo. Oggi, lunedì 3 maggio, la vediamo protagonista prima del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e poi della prima serata di rai Uno con il ruolo di Anna in Chiamami ancora amore. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.al momento non ha ancora, ma non ha mai nascosto l’intenzione di averne. Ora la donna è impegnata con il regista Sydbey Sibilla e il loro amore procede a gonfie vele. Chissà se metteranno su famiglia insieme. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

rossadiseraa : Greta Scarano ?? - LaStampaTV : VIDEO | La lentezza di 'Chiamami ancora amore' con Greta Scarano è estenuante: tutto tempo perso - IlariaMacchi82 : Oggi è un altro giorno, ospiti Greta Scarano e Massimo Dapporto - zazoomblog : Greta Scarano avete mai visto il suo fidanzato? Il suo lavoro vi stupirà - #Greta #Scarano #avete #visto -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Scarano

... 3 e 4 episodio Lunedì 17 maggio: 5 e 6 episodio Chiamami ancora amore : la trama e gli attori La trama della serie tv vede i due protagonisti, Anna ed Enrico, interpretati dae Simone ...Un paio di anni fa ci aveva assicurato di non essere una 'solo lavoro'. 'Non vorrei che le persone pensassero che sono una bulimica di lavoro. Non lo sono mai stata', spiegavaper la serie tv Il nome della rosa (2019). 'Ho sempre cercato di centellinare gli impegni, di preservarmi, proprio per evitare di essere tacciata di esser una che fa di tutto. Voglio ...Avete mai visto il fidanzato di Greta Scarano? L'attrice vi sorprenderà con la sua conquista, ma guai a parlare di matrimonio.Greta Scarano protagonista in tv. L'attrice è infatti la protagonista della fiction Chiamami ancora amore in onda stasera su ...