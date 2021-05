Greta Scarano, attrice protagonista della nuova fiction rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa sera nuova fiction in onda per 3 serate su Rai 1 “Chiamami ancora amore” con attrice protagonista Greta Scarano Dopo il successo della serie televisiva Sky che ha celebrato la vita e la carriera di un grande giocatore italiano, Francesco Totti, in cui Greta Scarano ha recitato il ruolo della compagna e moglie Ilary Blasi, l’attrice si appresta ad ottenere un altro successo grazie ad una delle nuove fiction televisive in onda sulla Rai questa sera in prima serata. L’attrice ha esordito sulle scene della celebre serie televisiva di Rai 3 “Un posto al sole”, per poi interpretare il ruolo della nuova fiamma ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa serain onda per 3 serate su Rai 1 “Chiamami ancora amore” conDopo il successoserie televisiva Sky che ha celebrato la vita e la carriera di un grande giocatore italiano, Francesco Totti, in cuiha recitato il ruolocompagna e moglie Ilary Blasi, l’si appresta ad ottenere un altro successo grazie ad una delle nuovetelevisive in onda sulla Rai questa sera in prima serata. L’ha esordito sulle scenecelebre serie televisiva di Rai 3 “Un posto al sole”, per poi interpretare il ruolofiamma ...

