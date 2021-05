Grave falla nel sito del Ministero del Lavoro: i dati di tutti i dipendenti italiani in smartworking erano liberamente scaricabili (Di lunedì 3 maggio 2021) Una leggerezza, ora corretta, permetteva di scaricare i file Excel contenenti i dati di tutti i lavoratori in smart working in Italia. Saltando anche l'autenticazione con lo SPID.... Leggi su dday (Di lunedì 3 maggio 2021) Una leggerezza, ora corretta, permetteva di scaricare i file Excel contenenti idii lavoratori in smart working in Italia. Saltando anche l'autenticazione con lo SPID....

