Gran Premio “Città di Treviglio” | trionfo casalingo per Alessandro Romele

(Di lunedì 3 maggio 2021) La stagione ciclistica bergamasca si è aperta nel segno di. Il 17enne di Lovere si è imposto davanti al proprio pubblico aggiudicandosi la quarta edizione deldi” dedicato alla categoria juniores. Fresco di conquista del titolo regionale studentesco, il portacolori della Ciclistica Trevigliese ha concesso prontamente il bis in una gara rimasta incerta sino agli ultimi chilometri. La prova, 6,4 chilometri da ripetere per quattordici volte, si è accesa attorno al terzo giro quando lo stessoha allungato raggiungendo al comando Riccardo Cirillo (GB Junior Team). In grado di mantenere un discreto vantaggio per diversi giri, il duo è stato raggiunto da un gruppetto più folto composto da circa dodici corridori che sono ...