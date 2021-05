Graduatorie ATA terza fascia: per tre anni non sarà possibile cambiare provincia (Di lunedì 3 maggio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: le Graduatorie che le segreterie predisporranno entro il 31 agosto avranno validità per tre anni scolastici: 2021/22, 2022/23, 2023/24. Durante questo periodo non sarà possibile modificare la provincia scelta entro il 26 aprile su Istanze online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021)ATA: leche le segreterie predisporranno entro il 31 agosto avranno validità per trescolastici: 2021/22, 2022/23, 2023/24. Durante questo periodo nonmodificare lascelta entro il 26 aprile su Istanze online. L'articolo .

