Gp Portogallo | la resa incondizionata di Valtteri Bottas

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Inutile che ci giriamo attorno:esce dal GP delcon le ossa rotte. Se lotti come un leone e perdi, è un conto, ma se non ci provi nemmeno a combattere, è un altro. Il finlandese appartiene alla seconda categoria, quella di coloro che si arrendono prima ancora di provarci. Nonostante la partenza dalla pole,non riesce a convertirla in vittoria, e si lascia sfilare da Max Verstappen per il secondo posto. Una prestazione incolore, che lascia molti dubbi sulla tenuta psicologica del numero 77. GP: che gara ha fatto? La partenza dalla pole, in teoria, dovrebbe darti un vantaggio. Ma perle cose sono andate diversamente, al GP del. Passi per il sorpasso di ...