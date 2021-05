Governo | Ranucci replica a interrogazione Iv | ' mai pagato 45mila euro per servizio su Renzi'

MorrisinMilan : RT @HSkelsen: #Ranucci ha appena annunciato da #Fazio che domani ci sarà un reportage su #Renzi che parla con uno 007 dietro a un container… - bb91687509 : RT @marieta99044909: E da domani si parlerà di Renzi, e crisi di governo invece di magistropoli, RAI, loggia Ungheria perché Ranucci e Fazi… - ClaudioMori7 : RT @marieta99044909: E da domani si parlerà di Renzi, e crisi di governo invece di magistropoli, RAI, loggia Ungheria perché Ranucci e Fazi… - MariaNadiaMai2 : RT @marieta99044909: E da domani si parlerà di Renzi, e crisi di governo invece di magistropoli, RAI, loggia Ungheria perché Ranucci e Fazi… - gmultatuli : RT @marieta99044909: E da domani si parlerà di Renzi, e crisi di governo invece di magistropoli, RAI, loggia Ungheria perché Ranucci e Fazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Ranucci

...in cui è aperta la crisi di, nel momento in cui Matteo Renzi chiede a Giuseppe Conte di lasciare la delega ai servizi ". Lo stesso Fabio Fazio si mostra stupito per la rivelazione di, ...Leggi Anche Sigfrido: 'Chi ha chiesto i testi a Fedez? Rai3 e la direzione non lo hanno mai ... bar e ristoranti hanno riaperto oggi in Grecia : il calo dei contagi ha spinto ila ..."In queste ore le agenzie hanno battuto una nota del partito Italia Viva nella quale si annuncia un'interrogazione parlamentare dove si ipotizza che Report, attraverso la Rai, abbia pagato una propria ...La risposta di Sigfrido Ranucci a Italia Viva che accusa Report di aver pagato una fonte 45mila euro: "Assolutamente falso" ...