Gomorra 5 | il set torna a Napoli | riprese nel quartiere Bagnoli

(Di lunedì 3 maggio 2021)5: il set della popolare serie tv arriva neldi(dove verranno girate alcune scene a pochi metri dall’ex Italsider e dal carcere minorile di Nisida). Proseguono ledella quinta e ultima stagione di, la popolarissima serie ispirata dal bestseller di Roberto Saviano, che andrà in onda nel prossimo autunno

frandemartino : Le visite guidate nei luoghi dell'Amica Geniale e sui set di Gomorra e i quadri di Luca Giordano buttati mmiez' 'a… - infosenzafiltro : ?? A pochi metri dal set di #Gomorra un uomo di 53 anni viene investito da un giovane rider e muore. La produzione t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra set

Fanpage.it

...Prime Video Molto nell'industria cinematografica italiana è cambiato grazie alle tue serie... E attorno ai miei attori sulsuccedeva veramente di tutto. Quindi il fattore umano andava ...Sono ormai quasi terminate le riprese della quinta e ultima stagione di:La serie , il cult Sky original prodotto da Cattleya, che arriverà prossimamente su Sky e in ...si vede un ciak sule ...Gomorra 5, il set arriva nel quartiere napoletano di Bagnoli: scene a pochi metri dall’ex Italsider e dal carcere di Nisida.L'ultima stagione della serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.