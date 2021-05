Gli Usa sono tornati in campo (e Putin lo sa). L’opinione di Cicchitto (Di lunedì 3 maggio 2021) A Mosca sembrano tornati in campo Breznev, Suslov e Berija. Nel passato Vladimir Putin ha sempre combinato insieme una immagine suadente, spregiudicate operazioni di tipo geopolitico, l’assassinio e la persecuzione degli oppositori o di agenti o di ex agenti Kgb considerati traditori fuggiti all’estero. Adesso ha radicalizzato e irrigidito tutte le posizioni, ha mandato le truppe al confine dell’Ucraina, ha minacciato l’ira di dio nel caso di non ben precisate violazioni della zona rossa, ha addirittura attaccato frontalmente l’Unione europea nella persona del presidente del suo parlamento Davide Sassoli, all’interno ha accentuato la persecuzione nei confronti di Navalny e di tutta l’opposizione. Non è chiaro se a Putin sono saltati i nervi, o se sta facendo tutto ciò a freddo, ma c’è una questione di ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) A Mosca sembranoinBreznev, Suslov e Berija. Nel passato Vladimirha sempre combinato insieme una immagine suadente, spregiudicate operazioni di tipo geopolitico, l’assassinio e la persecuzione degli oppositori o di agenti o di ex agenti Kgb considerati traditori fuggiti all’estero. Adesso ha radicalizzato e irrigidito tutte le posizioni, ha mandato le truppe al confine dell’Ucraina, ha minacciato l’ira di dio nel caso di non ben precisate violazioni della zona rossa, ha addirittura attaccato frontalmente l’Unione europea nella persona del presidente del suo parlamento Davide Sassoli, all’interno ha accentuato la persecuzione nei confronti di Navalny e di tutta l’opposizione. Non è chiaro se asaltati i nervi, o se sta facendo tutto ciò a freddo, ma c’è una questione di ...

