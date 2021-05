Gli Ufo temono il Covid: solo tre avvistamenti in Italia da quando c’è la pandemia (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli avvistamenti Ufo negli archivi delle forze armate Italiane: gli ufologi del Cun elogiano la ‘trasparenza’ dell’Aeronautica militare, che rende note le segnalazioni di oggetti volanti non identificati giunte dai cittadini, che fanno parte della casistica raccolta dal Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore. In particolare, per quanto riguarda gli ultimi due anni, sono state catalogate finora 9 segnalazioni ma solo due nel 2020 e una nel 2021, in coincidenza con l’inizio della pandemia da Covid. Nove avvistamenti Ufo in Italia, tre da quando c’è il Covid il 5 gennaio del 2019 a Cremosano (Cr), viene avvistato un oggetto “scuro nella zona superiore, illuminato in quella inferiore”, di forma “sferica”, muoversi a bassa quota ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) GliUfo negli archivi delle forze armatene: gli ufologi del Cun elogiano la ‘trasparenza’ dell’Aeronautica militare, che rende note le segnalazioni di oggetti volanti non identificati giunte dai cittadini, che fanno parte della casistica raccolta dal Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore. In particolare, per quanto riguarda gli ultimi due anni, sono state catalogate finora 9 segnalazioni madue nel 2020 e una nel 2021, in coincidenza con l’inizio dellada. NoveUfo in, tre dac’è ilil 5 gennaio del 2019 a Cremosano (Cr), viene avvistato un oggetto “scuro nella zona superiore, illuminato in quella inferiore”, di forma “sferica”, muoversi a bassa quota ...

