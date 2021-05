Gli studenti del Galli interrogano Carlo Cottarelli sull’economia italiana (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Istituto “Guido Galli” di Bergamo continua la sua rassegna di incontri culturali: il 4 maggio 2021, alle 11, ospiterà il professor Carlo Cottarelli, economista italiano e saggista, noto anche per l’incarico di commissario alla revisione della spesa (durante il governo Letta). L’Italia è a un bivio: dopo la devastazione economica provocata dalla pandemia dev’essere in grado spendere le risorse europee velocemente e nella giusta direzione. Il professore Cottarelli risponderà alle domande degli studenti, dopo una breve lectio magistralis sui difetti dell’economia italiana e sulle occasioni perse per rimettere i conti in ordine. L’incontro si aprirà con i saluti di Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio scolastico di Bergamo e di Brizio Campanelli, dirigente scolastico dell’Istituto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Istituto “Guido” di Bergamo continua la sua rassegna di incontri culturali: il 4 maggio 2021, alle 11, ospiterà il professor, economista italiano e saggista, noto anche per l’incarico di commissario alla revisione della spesa (durante il governo Letta). L’Italia è a un bivio: dopo la devastazione economica provocata dalla pandemia dev’essere in grado spendere le risorse europee velocemente e nella giusta direzione. Il professorerisponderà alle domande degli, dopo una breve lectio magistralis sui difetti dell’economiae sulle occasioni perse per rimettere i conti in ordine. L’incontro si aprirà con i saluti di Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio scolastico di Bergamo e di Brizio Campanelli, dirigente scolastico dell’Istituto ...

