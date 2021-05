Gli scontri nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli – 3 maggio 2014 – VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 3 maggio 2014, il tifoso del Napoli Ciro Esposito rimane gravemente ferito in seguito agli scontri precedenti la finale di Coppa Italia La finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014, tra Fiorentina e Napoli, è passata tristemente agli onori della cronaca non per i fatti calcistici ma per quanto successo prima dell’inizio della gara. La capitale sede del match, che verrà disputato allo stadio Olimpico, sarà infatti teatro di numerosi tafferugli e violenze. Negli scontri, sono coinvolti un gruppo di tifosi del Napoli e il romanista, capo ultrà neofascista, Daniele De Santis. Il tifoso giallorosso si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 3, il tifoso delCiro Esposito rimane gravemente ferito in seguito agliprecedenti ladiLadidel 3, tra, è passata tristemente agli onori della cronaca non per i fatti calcistici ma per quanto successo prima dell’inizio della gara. La capitale sede del match, che verrà disputato allo stadio Olimpico, sarà infatti teatro di numerosi tafferugli e violenze. Negli, sono coinvolti un gruppo di tifosi dele il romanista, capo ultrà neofascista, Daniele De Santis. Il tifoso giallorosso si ...

