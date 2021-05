“Gli dicevo di smetterla, che era un animale, ma lui continuava”: il racconto del presunto stupro a casa Grillo (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mi ha preso con forza … Io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene”. Sono alcune delle frasi contenute nella deposizione di Silvia (nome di fantasia), 19enne che ha denunciato per violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo, figlio del fondatore M5S Beppe, e i suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Nello specifico, in queste frasi, la ragazza si riferisce al ventenne Corsiglia, che ha smentito di aver partecipato allo stupro di gruppo e ha raccontato che, dopo un rapporto con la ragazza che ha definito “consensuale”, si è addormentato. Il verbale della deposizione di Silvia, fornita il 26 luglio 2019 ai carabinieri di Milano è stato pubblicato dal quotidiano La Verità e ripreso da diversi giornali. Nel documento, si legge la versione della 19enne su ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mi ha preso con forza … Io mi dimenavo perché non volevo, ma non riuscivo a contrastarlo completamente perché non mi sentivo bene”. Sono alcune delle frasi contenute nella deposizione di Silvia (nome di fantasia), 19enne che ha denunciato per violenza sessuale di gruppo Ciro, figlio del fondatore M5S Beppe, e i suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Nello specifico, in queste frasi, la ragazza si riferisce al ventenne Corsiglia, che ha smentito di aver partecipato allodi gruppo e ha raccontato che, dopo un rapporto con la ragazza che ha definito “consensuale”, si è addormentato. Il verbale della deposizione di Silvia, fornita il 26 luglio 2019 ai carabinieri di Milano è stato pubblicato dal quotidiano La Verità e ripreso da diversi giornali. Nel documento, si legge la versione della 19enne su ...

questressraga : @xiaomeew allora gli altri due metti i forti che hai, alla fine ti dicevo electro perché io uso sempre quello ma pe… - _nottpwk_ : @DeFeNcElLeSs_ IO GLI HO MANDATO FOTO DOVE DICEVO CHE ERA PRO ALLA LGBT, POI HO SCRITTO # SALVINI BLOCCAMI - Barbara84239230 : @BullittaM @rtl1025 No questo no...le restrizioni valgono per tutti..ieri comunque erano al aperto..nelle case di r… - Ivy86772030 : @Ingestibile79 @Corriere Ah, dicevo sopra e gli altri sotto. - LauraAluisi : @svirgola2 @donnadimezzo @PippiCalz Gli sponsor ai concerti del 1 maggio ci sono sempre stati. Non è mica roba di o… -