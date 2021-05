Gli arbitri per la trentaseiesima giornata di Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma martedì 4 maggio alle ore 14. Quali sono ? CHIEVO VERONA-CREMONESE Arbitro: Pezzuto Assistenti: Massara-Della Croce Iv uomo: Gariglio CITTADELLA-ENTELLA Arbitro: Camplone Assistenti: Avalos-Vono Iv uomo: Maggioni EMPOLI-COSENZA Arbitro: Fourneau Assistenti: Muto-Capaldo Iv uomo: Sozza VICENZA-BRESCIA Arbitro: Paterna Assistenti: Vecchi-Nuzzi Iv uomo: Marcenaro MONZA-LECCE Arbitro: Mariani Assistenti: Alassio-Bindoni Iv uomo: Piccinini PESCARA-REGGIANA Arbitro: Ros Assistenti: Berti-Palermo Iv uomo: Di Martino PISA-VENEZIA Arbitro: Amabile Assistenti: Lombardi-Marchi Iv uomo: Meraviglia PORDENONE-SALERNITANA Arbitro: Marini Assistenti: Di Vuolo-Rossi Iv uomo: Ayroldi REGGINA-ASCOLI Arbitro: Abisso Assistenti: Pagnotta-Maccadino Iv ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma martedì 4 maggio alle ore 14. Quali sono ? CHIEVO VERONA-CREMONESE Arbitro: Pezzuto Assistenti: Massara-Della Croce Iv uomo: Gariglio CITTADELLA-ENTELLA Arbitro: Camplone Assistenti: Avalos-Vono Iv uomo: Maggioni EMPOLI-COSENZA Arbitro: Fourneau Assistenti: Muto-Capaldo Iv uomo: Sozza VICENZA-BRESCIA Arbitro: Paterna Assistenti: Vecchi-Nuzzi Iv uomo: Marcenaro MONZA-LECCE Arbitro: Mariani Assistenti: Alassio-Bindoni Iv uomo: Piccinini PESCARA-REGGIANA Arbitro: Ros Assistenti: Berti-Palermo Iv uomo: Di Martino PISA-VENEZIA Arbitro: Amabile Assistenti: Lombardi-Marchi Iv uomo: Meraviglia PORDENONE-SALERNITANA Arbitro: Marini Assistenti: Di Vuolo-Rossi Iv uomo: Ayroldi REGGINA-ASCOLI Arbitro: Abisso Assistenti: Pagnotta-Maccadino Iv ...

ZZiliani : Cara @FIGC e cara ?@AIA_it?, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna pe… - ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - pisto_gol : Il flop della #SuperLega, gli sviluppi del caso #Suarez, la condanna di #Lotito, i giudizi truccati per alterare pr… - rolorenzo22 : RT @ZZiliani: Cara @FIGC e cara ?@AIA_it?, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna per protesta… - SalvatorDavide : @Rikrok18 @Cri_Giordano @ferrazza Ti ringrazio amico mio ma gli arbitri faranno di tutto per fermarci -