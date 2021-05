Giuste le intenzioni, sbagliata la legge. Che fare col ddl Zan (Di lunedì 3 maggio 2021) In uno splendido e spassoso articolo dedicato al ddl Zan, il nostro amico Manuel Peruzzo, giovedì scorso, ha provato a sintetizzare come meglio non si può il dibattito politico che è stato messo in scena nelle ultime settimane attorno al tema del disegno di legge contro l’omotransfobia, che il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Leu hanno appena calendarizzato al Senato. Sapete già come funziona, scrive Peruzzo, e a seconda di come la pensiate, i peggiori sono sempre gli altri. “Se votate Matteo Salvini penserete che sia una legge liberticida promossa da una dittatura gay (lo dice anche Platinette che la battaglia dei diritti è vinta perché “hanno smesso di tirarmi i pomodori”); se votate per il partito Ferragnez, in mancanza di un centrosinistra, e ascoltate le dirette di Fedez con Alessandro Zan, potreste farvi l’idea che gli oppositori ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) In uno splendido e spassoso articolo dedicato al ddl Zan, il nostro amico Manuel Peruzzo, giovedì scorso, ha provato a sintetizzare come meglio non si può il dibattito politico che è stato messo in scena nelle ultime settimane attorno al tema del disegno dicontro l’omotransfobia, che il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Leu hanno appena calendarizzato al Senato. Sapete già come funziona, scrive Peruzzo, e a seconda di come la pensiate, i peggiori sono sempre gli altri. “Se votate Matteo Salvini penserete che sia unaliberticida promossa da una dittatura gay (lo dice anche Platinette che la battaglia dei diritti è vinta perché “hanno smesso di tirarmi i pomodori”); se votate per il partito Ferragnez, in mancanza di un centrosinistra, e ascoltate le dirette di Fedez con Alessandro Zan, potreste farvi l’idea che gli oppositori ...

