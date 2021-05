Giuse The Lizia Vietnam | nuovo singolo

(Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente in motorino o un incidente di vita, l’amore. Questa e altro ancora è l’esperienza diThe, raccontata con leggerezza nella suaThe: chi è il suo? A tutti sono capitati degli incidenti da cui, se le cose fossero andate un minimo diversamente, ne saremmo usciti molto diversi. È successo anche appe Puleo, in arteThe, e ne parla nella sua ultima traccia. Rilasciata il 28 aprile dalla Maciste Dischi, la traccia è distribuita da Island Records/Universal Music Italy. Alla produzione vede Mr. Monkey, produttore tra le altre delle tracce di Madame Luna e Tutti Muoiono. Una volta, racconta il rapper, un’automobile parcheggiata in doppia fila ...

DietrolaNotizia : 'Vietnam' il singolo d'esordio di Giuse The Lizia

mi verrà in mente!Lizia - Voto 6,50 - La narrazione dell'amore, tra adorazione e sofferenze. Melodia e beat leggero che rappresenta la nuova generazione di cantautori - rapper: tra Frah ...Se cresci in provincia di Palermo e a 18 anni ti trasferisci a Bologna hai sicuramente tante cose da dire. Un anno dopo il suo arrivo nella città natale di alcuni dei più grandi cantautori,Lizia ha deciso che è il momento di farci sentire il suo primo singolo, 'Vietnam' (prod. Mr. Monkey), fuori oggi per Maciste Dischi e distribuito da Island Records/Universal Music Italy. Con ...Giuse The Lizia racconta la ragazza del suo cuore in Vietnam: a volte sono gli "incidenti" più strani che portano alle migliori combinazioni ...Una mostra a Bolzano traccia la storia della campagna che ha sovvertito le regole della pubblicità selezionando persone comuni come soggetti creando un compendio visivo dell'evoluzione estetica degli ...