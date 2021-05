Giuse The Lizia Vietnam, nuovo singolo (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente in motorino o un incidente di vita, l’amore. Questa e altro ancora è l’esperienza di Giuse The Lizia, raccontata con leggerezza nella sua Vietnam. Giuse The Lizia: chi è il suo Vietnam? A tutti sono capitati degli incidenti da cui, se le cose fossero andate un minimo diversamente, ne saremmo usciti molto diversi. È successo anche a Giuseppe Puleo, in arte Giuse The Lizia, e ne parla nella sua ultima traccia Vietnam. Rilasciata il 28 aprile dalla Maciste Dischi, la traccia è distribuita da Island Records/Universal Music Italy. Alla produzione vede Mr. Monkey, produttore tra le altre delle tracce di Madame Luna e Tutti Muoiono. Una volta, racconta il rapper, un’automobile parcheggiata in doppia fila ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Un incidente in motorino o un incidente di vita, l’amore. Questa e altro ancora è l’esperienza diThe, raccontata con leggerezza nella suaThe: chi è il suo? A tutti sono capitati degli incidenti da cui, se le cose fossero andate un minimo diversamente, ne saremmo usciti molto diversi. È successo anche appe Puleo, in arteThe, e ne parla nella sua ultima traccia. Rilasciata il 28 aprile dalla Maciste Dischi, la traccia è distribuita da Island Records/Universal Music Italy. Alla produzione vede Mr. Monkey, produttore tra le altre delle tracce di Madame Luna e Tutti Muoiono. Una volta, racconta il rapper, un’automobile parcheggiata in doppia fila ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuse The CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (30 Aprile 2021) #NewMusicFriday mi verrà in mente! Giuse The Lizia - Voto 6,50 - La narrazione dell'amore, tra adorazione e sofferenze. Melodia e beat leggero che rappresenta la nuova generazione di cantautori - rapper: tra Frah ...

Il cantautore Giuse The Lizia: 'Vietnam è il mio nuovo singolo' Se cresci in provincia di Palermo e a 18 anni ti trasferisci a Bologna hai sicuramente tante cose da dire. Un anno dopo il suo arrivo nella città natale di alcuni dei più grandi cantautori, Giuse The Lizia ha deciso che è il momento di farci sentire il suo primo singolo, 'Vietnam' (prod. Mr. Monkey), fuori oggi per Maciste Dischi e distribuito da Island Records/Universal Music Italy. Con ...

Giuse The Lizia, il suo esordio è Vietnam - lacasadelrap.com Lacasadelrap ForElle, una App per salvare le donne dalla violenza ForElle, una App per salvare le donne dalla violenza, un progetto ideato sei giovani sviluppatori alla Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio (NA) ...

