Giulia Salemi su Zorzi | “Ho capito dove ho sbagliato” | il rapporto oggi

(Di lunedì 3 maggio 2021) È arrivata la pace tra i due, sì o no? Dopo aver sotterrato l'ascia di guerra a Il Punto Z, pare che il riavvicinamento stia procedendo molto lentamente... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - c48180127 : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giu… - allegrimarco9 : @blastospesso Come disse prima di entrare?” Io mi dissocio da Giulia Salemi” ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

arrivata la pace tra i due, sì o no? Dopo aver sotterrato l'ascia di guerra a Il Punto Z, pare che il riavvicinamento stia procedendo molto ...Nonostante non sia stata la vincitrice di fatto del 'Grande Fratello Vip', si può dire che la bellissima influencer, sia divenuta col tempo una vincitrice morale . Appare di fatto innegabile che l'esperienza nella casa ha letteralmente stravolto la vita diche, da semplice influencer, è ...È arrivata la pace tra i due, sì o no? Dopo aver sotterrato l'ascia di guerra a Il Punto Z, pare che il riavvicinamento stia procedendo molto ...Dopo tanti asti, incomprensioni, tira e molla, sembra che ci sia l'ennesimo tentativo di una pace tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ...