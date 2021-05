Giugliano | aperitivi senza regole | arrivano i Vigili De Luca | “Ci giochiamo l’estate”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Blitz della Polizia Municipale diieri al lido “Le Ancore” di Varcaturo per interrompere un happy hour in piena regola. A documentare la vicenda anche un filmato che ha fatto il giro del web, dove si sente lo speaker della struttura invitare i ragazzi presenti a rispettare il distanziamento e a usare la mascherina. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

