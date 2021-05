Giro d'Italia a Chieti: rinviato il mercato settimanale del venerdì (Di lunedì 3 maggio 2021) Passa il Giro d'Italia a Chieti: scuole e asilo nido comunale restano chiusi 30 aprile 2021 È rinviato a domenica 16 maggio il mercato settimanale in programma venerdì 14, giorno in cui a Chieti ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Passa ild': scuole e asilo nido comunale restano chiusi 30 aprile 2021 Èa domenica 16 maggio ilin programma14, giorno in cui a...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO… - giroditalia : Il nostro viaggio insieme è quasi giunto al termine. In questa decade corridori da tutto il mondo sono venuti al G… - Corriere : Vincenzo Nibali sarà al Giro d’Italia: recupero record dopo la frattura al polso - maurarossi9 : RT @MinervaMcGrani1: Hanno votato a favore del #greenpass in U.E., sostenendo che è stato voluto dalle categorie economiche, ora introdurra… - girodiruota : Ora che Nibali ha annunciato che sarà al via del Giro d’Italia, la corsa rosa ha definito (salvo ripensamenti o int… -