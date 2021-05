Giro d’Italia 2021, la Intermarché-Wanty annuncia la formazione: Andrea Pasqualon, Quinten Hermans e Simone Petilli le punte (Di lunedì 3 maggio 2021) La Intermarché-Wanty ha annunciato la formazione con cui prenderà parte al prossimo Giro d’Italia. Il sodalizio belga non annovera vere e proprie stelle tra le sue file, ma presenterà una selezione completa, capace di essere competitiva su ogni terreno. I due leader saranno l’azzurro Andrea Pasqualon, velocista capace di difendersi anche su salite non troppo impegnative, e il ciclocrossista Quinten Hermans, un corridore esplosivo adatto a frazioni dal tracciato tortuoso, che di recente è arrivato quattordicesimo alla Freccia Vallone e ventesimo all’Amstel Gold Race. Nelle frazioni più dure la Intermarché si affiderà al ceco Jan Hirt, all’estone Rein Taaramae e all’azzurro Simone ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Lahato lacon cui prenderà parte al prossimo. Il sodalizio belga non annovera vere e proprie stelle tra le sue file, ma presenterà una selezione completa, capace di essere competitiva su ogni terreno. I due leader saranno l’azzurro, velocista capace di difendersi anche su salite non troppo impegnative, e il ciclocrossista, un corridore esplosivo adatto a frazioni dal tracciato tortuoso, che di recente è arrivato quattordicesimo alla Freccia Vallone e ventesimo all’Amstel Gold Race. Nelle frazioni più dure lasi affiderà al ceco Jan Hirt, all’estone Rein Taaramae e all’azzurro...

