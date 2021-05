Giro d’Italia 2021 | la Bahrain Victorious annuncia la formazione Presenti Mikel Landa | Pello Bilbao e Damiano Caruso

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) Lasi presenterà al via delcon unaoltremodo competitiva. A guidare il sodalizio in questione saranno due baschi, vale a dire, già terzo alla Corsa Rosa nel 2015 e quarto nel 2019, e, il quale l’anno scorso è giunto quinto mentre nel 2018 ha chiuso al sesto posto. Con due leader di questo rango, chiaramente, l’obiettivo per laè conquistare il successo finale. Al fianco dei due baschi ci saranno altri corridori d’alto profilo come l’azzurro, già ottavo aldel 2015 e decimo all’ultimo Tour de France, lo sloveno Matej Mohoric, vincitore di una tappa al ...