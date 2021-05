Giro d’Italia 2021: Egan Bernal il naturale favorito. Ma quale versione del colombiano vedremo alla Corsa Rosa? (Di lunedì 3 maggio 2021) Egan Bernal si presenta al via del Giro d’Italia 2021 come grande favorito per il successo finale. Allo stesso tempo, però, ci sono diverse incognite sul colombiano. Per il capitano del Team Ineos, dopo il trionfo alla Grande Boucle del 2019, è iniziato un periodo assai travagliato. Bernal, da un anno a questa parte, infatti, soffre di problemi alla schiena, dovuti al fatto che ha una gamba più lunga dell’altra, e quando ha preso parte a delle gare, in questo 2021, non sempre ha reso secondo le aspettative. Il colombiano era parso assai brillante a cavallo tra febbraio e marzo, quando arrivò sul podio al Tour de Provence, al Trofeo Laigueglia e, soprattutto, alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)si presenta al via delcome grandeper il successo finale. Allo stesso tempo, però, ci sono diverse incognite sul. Per il capitano del Team Ineos, dopo il trionfoGrande Boucle del 2019, è iniziato un periodo assai travagliato., da un anno a questa parte, infatti, soffre di problemischiena, dovuti al fatto che ha una gamba più lunga dell’altra, e quando ha preso parte a delle gare, in questo, non sempre ha reso secondo le aspettative. Ilera parso assai brillante a cavallo tra febbraio e marzo, quando arrivò sul podio al Tour de Provence, al Trofeo Laigueglia e, soprattutto,...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO… - giroditalia : Il nostro viaggio insieme è quasi giunto al termine. In questa decade corridori da tutto il mondo sono venuti al G… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - james_bb : RT @Corriere: Vincenzo Nibali sarà al Giro d’Italia: recupero record dopo la frattura al polso - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO #SkySport #Ci… -