Giro d’Italia 2021 | 4^ tappa Piacenza-Sestola | data | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Martedì 11 maggio è il giorno della quartadel, dadopo 187 chilometri e 1800 metri di dislivello. Tecnicamente non si tratta di un arrivo in salita, ma il finale è davvero impegnativo e con ogni probabilità sarà teatro delle prime vere schermaglie tra i big della generale. Occhi puntati sugli ultimi chilometri, in cui la salita di Colle Passerino potrebbe dare segnali importanti.E TV – I corridori prenderanno il via dopo la parte di trasferimento alle ore 12:20, mentre l’arrivo è stato programmato in base alla mediaa di corsa tra le 17:00 e le 17:30. La diretta tv sarà affialle reti di RaiSport e RaiDue, oltre che ad Eurosport. Gli appassionati però potranno seguire il ...