Giovinazzi di Alfa Romeo | “Cercherò di fare meglio”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Antoniodisi è classificato dodicesimo al Gran Premio del Portogallo. Il pilota non è riuscito a migliorare la propria posizione in griglia, ma comunque non si scoraggia.sa che può migliorare ed è consapevole che la sua monoposto rendacon temperature più elevate, quindi il pilota non vede l’ora di gareggiare con il caldo. Interviste post Gp Portimao: le parole dei Top 3 Com’è andata a Portimao perdi? Sicuramente per Antonio, pilota della scuderia, sarebbe potuta andare. A parte i diversi momenti di tensione, l’inizio della gara si sarebbe potuto rivelare cruciale per mettere fuori ...