Giovanni Battista Crema e la mitologia del presente

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un pittore che parte dal simbolismo e, mentre in Europa si affermano le avanguardie di primo Novecento, elabora opere dalla vocazione sociale, capaci di interpretare il proprio tempo. Ora si riscopre al Castello Estense di Ferrara. Così notevole è stata la produzione artistica ferrarese tra Ottocento e Novecento, dopo tre secoli di inevitabile involuzione a partire dalla «devoluzione» del Ducato di Ferrara allo Stato della Chiesa, che non si poteva ancora indugiare a riprendere il glorioso cammino, interrotto alla metà degli anni Sessanta, dopo il passaggio di consegne dalla direzione di Gualtiero Medri, storico direttore dei Musei civici, al commissariamento di Franco Farina. Un'epoca di forte rinnovamento, in cui si apre la stagione delle grandi mostre a Palazzo dei Diamanti e la trasformazione delle Gallerie civiche di arte moderna nel primo polo espositivo di arte contemporanea ...