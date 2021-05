Giornata mondiale libertà di stampa, l’Ue: “Pilastro della democrazia”. L’Italia è 41esima in classifica, all’ultimo posto in Europa (Di lunedì 3 maggio 2021) “La libertà di stampa è un Pilastro delle società democratiche, che possono prosperare solo se i cittadini hanno accesso a informazioni affidabili e fanno le proprie scelte con cognizione di causa” e l’Ue è “determinata a fare di più, in Europa e altrove”. Un auspicio che non si può non condividere quello dell’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell Fontelles, che ha parlato a nome dell’Unione europea in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa del 3 maggio. “Oggi più che mai è essenziale che gli organi di informazione siano liberi e indipendenti, ma la libertà di stampa continua ad essere minacciata. I giornalisti continuano a lavorare in condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Ladiè undelle società democratiche, che possono prosperare solo se i cittadini hanno accesso a informazioni affidabili e fanno le proprie scelte con cognizione di causa” eè “determinata a fare di più, ine altrove”. Un auspicio che non si può non condividere quello dell’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell Fontelles, che ha parlato a nome dell’Unione europea in occasionedidel 3 maggio. “Oggi più che mai è essenziale che gli organi di informazione siano liberi e indipendenti, ma ladicontinua ad essere minacciata. I giornalisti continuano a lavorare in condizioni ...

