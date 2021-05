Giornata mondiale della Lentezza: perché si festeggia il 3 maggio, origini e significato (Di lunedì 3 maggio 2021) La Giornata mondiale della Lentezza, che si celebra il 3 maggio, ha un significato molto importante ed è parte di un progetto che immagina una comunità che vive un vita rispettosa e in solidarietà, capace di superare la cultura dello sfarzo e dell’eccesso. Secondo la psicologia, infatti, le piccole, lente e moderate azioni sono quelle che portano grandi e definitivi cambiamenti e danno vita ad una società sana e partecipe che permette di apprezzare e valorizzare ciò che abbiamo. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta. Il significato della Giornata della Lentezza La Lentezza è davvero un toccasana a livello fisico e psicologico. La cura adatta a combattere lo stress e la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) La, che si celebra il 3, ha unmolto importante ed è parte di un progetto che immagina una comunità che vive un vita rispettosa e in solidarietà, capace di superare la cultura dello sfarzo e dell’eccesso. Secondo la psicologia, infatti, le piccole, lente e moderate azioni sono quelle che portano grandi e definitivi cambiamenti e danno vita ad una società sana e partecipe che permette di apprezzare e valorizzare ciò che abbiamo. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta. IlLaè davvero un toccasana a livello fisico e psicologico. La cura adatta a combattere lo stress e la ...

