Giornata della libertà di stampa: Italia ultima in Europa. La Fnsi invia il dossier a Fico (Di lunedì 3 maggio 2021) Dal poco invidiabile 41/o posto, ultima in classifica in Europa, e con circa 20 giornalisti sotto scorta, l'Italia si prepara a celebrare la Giornata internazionale sulla libertà di stampa, istituita ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Dal poco invidiabile 41/o posto,in classifica in, e con circa 20 giornalisti sotto scorta, l'si prepara a celebrare lainternazionale sulladi, istituita ...

fattoquotidiano : Giornata mondiale libertà di stampa, l’Ue: “Pilastro della democrazia”. L’Italia è 41esima in classifica, all’ultim… - amnestyitalia : Oggi #3maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa. In questo periodo, sono tantissimi i giornalisti e le… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? 'Il tramonto. È il momento della giornata in cui sembra che il cielo sia stato dipinto da u… - GiuSette7 : Solo perché è lunedì, la giornata storta per antonomasia. L'Inter ha RT molti dei complimenti ricevuti da altre squ… - twitcarota : RT @amnestyitalia: Oggi #3maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa. In questo periodo, sono tantissimi i giornalisti e le gior… -