Gilles Rocca è l’eliminato della quattordicesima puntata de “L’Isola Dei Famosi”

(Di lunedì 3 maggio 2021)de “Dei“: il pubblico ha accolto l’appello del vincitore di Ballando Con Le Stelle apparso debilitato e senza forze nelle ultime settimane. Il televoto a tre partito nella scorsadi giovedì 29 aprile, aveva visto sfidarsi, votato dal gruppo dei Primitivi, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò nominati tra gli Arrivisti. Il 38 enne romano abbandonata la Palapa è partito alla volta di Playa Emboscada dove incontrerà “l’amazzone” Beatrice Marchetti. Il nuovo appuntamento con il reality show ha visto l’arrivo in studio degli ex naufraghi Elisa Isoardi, Brandi Giorgi e Drusilla Gucci ARTICOLO IN ...

PuerInsularis : RT @contechristino: Dimmi che sta parlando Gilles Rocca senza dirmi che sta parlando Gilles Rocca. #isola - unapizzagrazie : RT @tommyilcecchino: Io che descrivo il famosissimo Gilles Rocca: #isola #isoladeifamosi #tommasozorzi - Chiarascappiamo : RT @oocisola: Vera Gemma: “metti canale 5 c’è Gilles Rocca che apre il cocco!” #isola - GabrielaSansal1 : RT @Elisa175629: Io che guardo Gilles Rocca #tommasozorzi - Novella_2000 : Scontro infuocato tra Gilles e Tommaso: “Ma tu che hai fatto oltre al Grande Fratello?”, “Abbiamo George Clooney qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

In questi giorni in realtà lo abbiamo davvero sentito poco perché non ha preso posizione a favore o controma ha detto la sua su Miryea Stabile e le sue rivelazioni in diretta senza ...La crisi diDopo aver mostrato una clip riassuntiva Ilary chiede aquale sia la ragione della sua crisi. Lui racconta di aver accusato molto il colpo del Covid avuto in inverno, ...Accesissimo scontro nella puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 3 maggio, tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. I due hanno iniziato a battibeccare, rinfacciandosi le loro esperienze lavorative che li h ...Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini attira l'attenzione di tutti con la sua iconica tuta: conoscete il valore del capo?