Germania | smantellata piattaforma per scambio pedopornografico

Activnews24 : 4 persone sono state arrestate 3 in Germania, 1 in Paraguay nel corso di un'operazione mondiale contro la pedoporno… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania smantellata

Il Fatto Quotidiano

E' stata definita così la piattaforma esistente dal 2019 che aveva raccolto più di 400mila iscritti e che è statadalle forze di polizia tedesche. Sono finite in manette tre persone, un ...... a metà gennaio, al suo ritorno in Russia dopo 5 mesi trascorsi ina curarsi dagli effetti del tentato avvelenamento a base di Novichok. Una settimana fa il 44enne - la cui vita è stata ...AGI - È stata smantellata dalle forze di polizia tedesche quella che è stata definita "la più grande piattaforma pedopornografica del mondo" presente sul darknet. Secondo quanto annunciato dall'Uffici ...L'oppositore, detenuto nel carcere di Pokrov, è comparso in videoconferenza al processo che lo vede imputato per avere diffamato un veterano della seconda guerra mondiale. La notizia dello smantellame ...