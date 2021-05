Germania, da sabato libertà di movimento per vaccinati e guariti (Di lunedì 3 maggio 2021) In Germania i cittadini tedeschi vaccinati contro il coronavirus, o coloro che sono guariti dal covid, avranno libertà di movimento e non saranno tenuti a rispettare le norme di distanziamento ancora in vigore. E’ quanto hanno sancito i partiti di governo, Cdu e Spd, in un accordo dei gruppi che sarà approvato in Parlamento nei prossimi giorni. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già sabato. Per l’8% dei tedeschi vaccinati o i tre milioni che sono stati ammalati e sono guariti non sarà per esempio richiesta la quarantena dopo il loro ritorno dall’estero, potranno non rispettare il coprifuoco o andare dal parrucchiere o in altri negozi non essenziali senza dover effettuare un test rapido. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Ini cittadini tedeschicontro il coronavirus, o coloro che sonodal covid, avrannodie non saranno tenuti a rispettare le norme di distanziamento ancora in vigore. E’ quanto hanno sancito i partiti di governo, Cdu e Spd, in un accordo dei gruppi che sarà approvato in Parlamento nei prossimi giorni. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già. Per l’8% dei tedeschio i tre milioni che sono stati ammalati e sononon sarà per esempio richiesta la quarantena dopo il loro ritorno dall’estero, potranno non rispettare il coprifuoco o andare dal parrucchiere o in altri negozi non essenziali senza dover effettuare un test rapido. L'articolo proviene da Italia Sera.

