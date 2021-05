Gentiloni dice che la crescita post Covid sarà più forte del previsto (Di lunedì 3 maggio 2021) Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, commentando sui social i dati relativi alle previsioni di crescita dei principali Paesi europei, si è detto ottimista. «Parlavo di ottimismo nel commentare dei dati ancora negativi, nel senso che abbiamo avuto sia nel quarto trimestre dell’anno scorso che nel primo trimestre di quest’anno, un lievissimo segno meno: 0,5% di crescita negativa. Ricordavo tuttavia che la ripresa è in atto e sarà particolarmente forte nella seconda metà dell’anno», dice al Messaggero. «Sì, si torna a crescere. La reazione molto veloce e forte delle istituzioni Ue e di conseguenza dei singoli Paesi, ha attutito le conseguenze di un 2020 drammatico per l’economia reale. Naturalmente dietro questi numeri ci sono ferite sociali molto gravi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021) Paolo, commissario Ue agli Affari economici, commentando sui social i dati relativi alle previsioni didei principali Paesi europei, si è detto ottimista. «Parlavo di ottimismo nel commentare dei dati ancora negativi, nel senso che abbiamo avuto sia nel quarto trimestre dell’anno scorso che nel primo trimestre di quest’anno, un lievissimo segno meno: 0,5% dinegativa. Ricordavo tuttavia che la ripresa è in atto eparticolarmentenella seconda metà dell’anno»,al Messaggero. «Sì, si torna a crescere. La reazione molto veloce edelle istituzioni Ue e di conseguenza dei singoli Paesi, ha attutito le conseguenze di un 2020 drammatico per l’economia reale. Naturalmente dietro questi numeri ci sono ferite sociali molto gravi ...

