Gentiloni (commissario Ue agli Affari economici) al Messaggero: «L?Italia cresce più del previsto» (Di lunedì 3 maggio 2021) Ottimista. Così si è detto l?altro giorno Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, commentando sui social i dati relativi alle previsioni di crescita dei principali... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 maggio 2021) Ottimista. Così si è detto l?altro giorno PaoloUe, commentando sui social i dati relativi alle previsioni di crescita dei principali...

barbarajerkov : RT @massimartinelli: Gentiloni (commissario Ue agli Affari economici) al Messaggero: «L’Italia cresce più del previsto» - massimartinelli : Gentiloni (commissario Ue agli Affari economici) al Messaggero: «L’Italia cresce più del previsto»… - giuliogaia : @GeMa7799 Sassoli non dovremo farlo rientrare neanche in Italia! Elezioni europee 2019 stravinte dalla Lega, risult… - giuliogaia : @signori_massimo Elezioni europee del 2019 stravinte dalla Lega, risultato: nominato Commissario europeo Gentiloni,… - Lorenzo81006783 : @La7tv Il problema, per la signora e per il suo commissario Gentiloni, sarà capire cosa c’è scritto -