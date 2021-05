Gel anticalcare fai da te | ecco come far splendere il proprio bagno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021) Siete alla ricerca di una ricetta per realizzare un fantastico gelfai da te? Perfetto, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Se nel fondo del vostro wc c’è la presenza di calcare e tartaro, non vi preoccupate. Per eliminarlo, non dovrete acquistare numerosi prodotti, ricchi soprattutto di sostanza tossiche e dannose per la nostra salute e per quella dell’ambiente. In questo articolo, vi presenteremo un gel realizzato con ingredienti naturali e che sicuramente avrete nella vostra casa. Ricchi di capacità disinfettati, sbiancanti e brillanti, sono famosiper le loro funzionalità anche nelle pulizie della casa. Vediamo insiemeprocedere e quali materiali vi serviranno. Cominciamo! Gelfai da te: semplice e pronto in poco tempo! Per realizzare questo gel fai da te, ...