(Di lunedì 3 maggio 2021) Il presente dello vede impegnato nella lotta per un posto nella prossima Champions League, il futuro invece è ancora tutto da delineare. A cominciare dalla figura dell’allenatore: Aurelio De Laurentiis ne sta parlando con Luciano, ma tra le parti – come riporta Ladello Sport nella sua edizione online – c’è distanza relativamente all’accordo economico. C’è una differenza sostanziale tra la richiesta del tecnico (4di euro) e l’offerta del club (2,5) e il presidente conta sul fatto che, almeno in Italia, non ci sono squadre importanti che cercano un allenatore.e De Laurentiis approfondiranno la questione soltanto al termine del campionato, quando bisognerà stingere i tempi, perché poi nessuno dei due potrà aspettare. L'articolo ...

napolista : Gazzetta: il #Napoli ha offerto 2,5 milioni a #Spalletti, che ne vuole 4 L’edizione online del quotidiano spiega ch… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli tra rammarico, speranza e futuro: il finale va ancora scritto - sportli26181512 : Tra rammarico, speranza e futuro: Napoli, il finale è ancora tutto da scrivere: Tra rammarico, speranza e futuro: N… - Gazzetta_it : #Napoli tra rammarico, speranza e futuro: il finale va ancora scritto - dailynews_24 : SSC Napoli, La Gazzetta dello Sport: “Koulibaly e Fabian Ruiz chiedono la cessione”. -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

Promossa e organizzata da Istituto Luce - Cinecitt à con l'Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune die 30 Miles Film , con il riconoscimento di MIC, Ministero ...Tavoli e sedie apparecchiati in piazza Sette Settembre aper protestare contro le misure previste dal decreto Riaperture del governo. A manifestare sono I ristoratori del centro storico che si sentono penalizzati in quanto, non avendo tavoli all'...De Laurentiis e Spalletti si riaggiorneranno al termine del campionato per raggiungere un accordo in tempi brevi ...Gennaro Gattuso a meno di clamorose sorprese lascerà la panchina del Napoli, Luciano Spalletti è in pole per sostituirlo.