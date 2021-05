G7 | Blinken - Raab | sintonia fra Usa e Gb su Cina e Russia

(Di lunedì 3 maggio 2021)piena fra Usa e Regno Unito sui messaggi da indirizzare ae Corea del Nord nel vertice dei ministri degli Esteri del G7 di Londra. Lo hanno sottolineato stasera in un incontro ...

"Se la Russia inizia a muoversi in questa direzione", ha aggiuntodopo il suo bilaterale con l'omologo britannico Dominc, "allora anche noi faremo lo stesso". Il segretario di Stato ...Lo hanno sottolineato stasera in un incontro bilaterale che precede l'appuntamento il segretario di Stato, Antony, e il capo del Foreign Office, Dominic. Di Cina "abbiamo parlato", ha ..."Sono determinato a riportare a casa ogni americano detenuto" in Iran. Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, definendo però "errate" le notizie, circolate nel fine settimana, su u ...Sintonia piena fra Usa e Regno Unito sui messaggi da indirizzare a Cina, Russia e Corea del Nord nel vertice dei ministri degli Esteri del G7 di Londra. (ANSA) ...