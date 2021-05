Furto di energia elettrica in città vecchia 50mila euro di danni

(Di lunedì 3 maggio 2021) Proseguono quotidianamente i servizi inda parte del personale del Commissariato Borgo al fine di individuare e rimuovere le situazioni di illegalità. I poliziotti del Commissariato, in collaborazione con il personale Enel, hanno effettuato serrati controlli a diversi stabili di via Duomo, accertando la presenza di 4 prelievi fraudolenti diattraverso un sistema Bypass a monte del misuratore. I tecnici hanno quantificato un danno economico per l’ente erogatore di circa. Sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria 4 persone perdi. first appeared on Tarantini Time.

Le attività del personale del Commissariato del Borgo: 4 denunciati per furto di energia elettrica e 50mila euro di danni ...