Furto a scuola nel Casertano | vicepresidente senatori M5S | fiero risposta studenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Sono molto dispiaciuto per quanto avvenuto al Liceo Scientifico Statale ‘Segrè’ di San Cipriano d’Aversa (Caserta), dove alcuni malviventi, dopo aver fatto un buco nel muro della, hanno rubato sei computer che erano indispensabili per le attività didattiche degli, soprattutto in questo particolare momento storico. Ci vuole un bel coraggio a rubare in una, tempio dell’istruzione dei nostri figli“. È quanto dichiara ildel gruppo M5S al Senato della Repubblica Agostino Santillo. “Spero vivamente – aggiunge Santillo – che le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia questi soggetti senza alcuna dignità. Allo stesso tempo, pur nel dispiacere, possiamo dirci fieri del messaggio di maturità espresso a mezzo social dagli ...