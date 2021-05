Franco Marini, il sindacalista-alpino che sfiorò il Quirinale. L’ultimo libro di Giorgio Merlo (Di lunedì 3 maggio 2021) Una prima vita nel sindacato, una second life nella politica. A legare l’una e l’altra, una tenacia tutta abruzzese e il passo cadenzato dell’alpino. Franco Marini ci ha lasciato solo tre mesi fa. Un tempo comunque sufficiente a Giorgio Merlo, giornalista e blogger, per dedicagli una accurata e avvincente biografia (“Franco Marini, il Popolare” Edizioni Lavoro, 120 pagg. 15 €, prefazione di Annamaria Furlan e introduzione di Gerardo Bianco) che riannoda le fasi essenziali dell’impegno sindacal-politico dell’ex-presidente del Senato attraverso il filo di una visione coerentemente ispirata alla dottrina sociale della Chiesa. Personalità tanto poco esplorata quanto assai interessante, quella di Marini. Della Cisl, il sindacato cattolico, è già un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Una prima vita nel sindacato, una second life nella politica. A legare l’una e l’altra, una tenacia tutta abruzzese e il passo cadenzato dell’ci ha lasciato solo tre mesi fa. Un tempo comunque sufficiente a, giornalista e blogger, per dedicagli una accurata e avvincente biografia (“, il Popolare” Edizioni Lavoro, 120 pagg. 15 €, prefazione di Annamaria Furlan e introduzione di Gerardo Bianco) che riannoda le fasi essenziali dell’impegno sindacal-politico dell’ex-presidente del Senato attraverso il filo di una visione coerentemente ispirata alla dottrina sociale della Chiesa. Personalità tanto poco esplorata quanto assai interessante, quella di. Della Cisl, il sindacato cattolico, è già un ...

