Francia | Le Maire | ‘misure per fronteggiare crisi covid costate allo Stato 168 mld in 2020’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 maggio 2021) Parigi, 3 mag. (Adnkronos) – Le misure economiche per far fronte all’emergenza“nel 2020 sonofrancese 168 miliardi di euro”. Ad affermarlo, ai microfoni della radio francese ‘Rtl’, è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le. Questa spesa, rileva, “è legata ai fondi di solidarietà, agli esoneri, alle misure per far fronte alla disoccupazione parziale e alle mancate entrate nelle casse dello. Ma grazie a queste misure possiamo ripartire rapidamente”, aggiunge Le. L'articolo proviene da Ildenaro.it.