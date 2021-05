Francia | Germania | Regno Unito | in Europa riaprono tutti Tranne l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag –: instanno riaprendo tutto e rimuovendo le restrizioni anti-Covid, ma in Italia siamo ancora lontani, visto che abbiamo ancora il coprifuoco alle 22. Mentre quasi ovunque si va verso una riapertura dopo mesi di lockdown e restrizioni, nel nostro Paese gli esperti continuano a lanciare allarmi e il governo tentenna persino su una misura illogica e iniqua come il coprifuoco. Restrizione che peraltro rende impossibile il rilancio del turismo, soprattutto con l’arrivo della bella stagione e l’allungarsi delle giornate. Per non parlare del piano vaccini, che finalmente ha ingranato la marcia giusta. Ciononostante a sentire gli esperti filogovernativi e il ministro della Salute Speranza, strenuo oppositore delle riaperture, è ancora troppo presto per ...