Francesco Totti | il toccante messaggio per il padre morto di Covid | “Ovunque tu sia | mi manchi da morire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi Enzo,di, avrebbe spento 77 candeline. Non ce l’ha fatta, stroncato dalqualche mese fa. Su Instagram l’ex Capitano della Roma ha voluto rendergli omaggio con una sua immagine ed una breve ma significativa didascalia: “tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mida“. Del rapporto speciale trae suo papà ne aveva parlato lo stesso ex giocatore che aveva postato su Instagram una commovente lettera subito dopo la scomparsa del. “Scusa per tutte le volte che non ho capito, per gli abbracci mancati, per le parole non dette .. fai buon viaggio. Tuo”. Tra i tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza in quell’occasione, come oggi, troviamo alcuni ex ...