Fournier | incubo post Covid | ' Ho ancora tanti sintomi strani | come'

(Di lunedì 3 maggio 2021) Non è sicuramente un bel momento per Evan. Arrivato a Boston l'ultimo giorno di mercato proveniente dai Magic, il francese si è presentato al suo nuovo pubblico con un disastroso 0/10 alla ...

Una vera maledizione perche al termine del match di domenica, perso contro i Blazers , ha svelato dettagli davvero preoccupanti sul suo stato di salute dopo essersi negativizzato. postumi ? ...Un esordio tremendo, un debutto da dimenticare quello di Evancon la maglia dei Boston Celtics . Ben 33 minuti trascorsi in campo nel match contro i New ...che hanno trasformato in un...