Folgore | 80° anniversario del lancio su Cefalonia

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Venerdì 30 aprile 2021, nella caserma Vannucci di Livorno il 187° reggimento paracadutisti “” ha voluto ricordare ildi guerra sudel 30 aprile 1941. Nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore i paracadutisti del 187° hanno reso onore alla propria Bandiera di Guerra e successivamente hanno commemorato i caduti con la deposizione di una corona. Un breve momento di ricordo e riflessione a 80 anni da questo importante evento storico. Il 30 aprile 1941, i paracadutisti del II Battaglione, al comando del Magg. Zanninovich si lanciarono sulla Zona“Krameta”, a pochi chilometri dalla capitale Argostoli. In memoria di quel primodi guerra, il 30 aprile è la data in cui ogni anno i paracadutisti del 187° reggimento “”, sotto cui è ...